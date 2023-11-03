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Dünya
AA 03.11.2023 15:07

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tel Aviv ziyaretinde, "Bunlar zor günler, her zaman olduğu gibi buradayız ve İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz
[Fotograf: AA]

Blinken, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i ziyareti kapsamında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Netanyahu ile baş başa görüşen Blinken, daha sonra İsrail'in "Savaş Kabinesi" ile görüştü.

Toplantıda, Netanyahu'nun, Blinken'a Hamas saldırılarına ilişkin videolar izlettiği aktarıldı.

Herzog ve Blinken görüşmesi

Blinken ve Herzog da yapacakları görüşme öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Herzog, Gazze'deki saldırılarında, İsrail'in uluslararası ve insani hukuka uyduğunu öne sürerek "Elimde gördüğünüz broşürleri Gazze halkına dağıttık. 6 milyon kısa mesaj gönderdik ve 4 milyon telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Uluslararası hukuk kuralları gereği Gazze halkını (saldırılarımız konusunda) önceden bilgilendirdik. Cibaliya Kampı'nda da bunu yaptık." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırılarını "meşru müdafaa" hakları çerçevesinde yaptıklarını söyleyen Herzog, sivillerin korunması için ellerinden geleni yaptıklarını öne sürdü.

Blinken'dan "İsrail'e destek" mesajı

Blinken da "Bunlar zor günler, her zaman olduğu gibi buradayız ve İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz. İsrail'in, kendini savunmaya yönelik sadece hakkı olmadığı, aynı zamanda kendini savunma zorunluluğu olduğu konusundaki duruşumuz sürüyor. İsrail, 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için her şeyi yapma hakkına sahiptir." diye konuştu.

İsrail'in eylemlerinde, sivillerin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Blinken, Hamas ile mücadele konusunda kararlılıklarının da sürdüğünü ifade etti.

Blinken, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest kalması için de kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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