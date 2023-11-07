İsrail Savunma Bakanı, "Gazze şehrinin merkezine ilerlediklerini" öne sürdü

Gallant, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedeflere" havadan, karadan ve denizden koordineli olarak saldırdığını söyleyen Gallant, Gazze şehrindeki kuşatmayı sıkılaştırdıklarını ifade etti.

Gallant, İsrail güçlerinin kuzeyden ve güneyden Gazze şehrinin "kalbine" doğru ilerleme kaydettiklerini ve yerleşim bölgelerine girmeye çalıştığını öne sürdü.

Gazze'ye yönelik saldırılara insani ara verilmesi çağrılarına değinen İsrail Savunma Bakanı, Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan bunun mümkün olmayacağı açıklamasını yineledi.

"Hizbullah ile savaş istemiyoruz" mesajı

İsrailli Bakan, Lübnan sınırında yaşanan gerilime ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Gallant, Hizbullah ile savaşa girmeye niyetleri olmadığını söyledi.