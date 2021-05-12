The Times of Israel gazetesine göre, İsrail Savunma Bakanı Gantz, Askalan kentini ziyaret etti.

Burada yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını durdurmayacağını belirten Gantz, "İsrail ateşkese hazırlanmıyor. Şu anda bu operasyonun ne zaman sona ereceği belli değil. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara devam edecek ve uzun vadede tam bir sükunet sağlayacak." dedi.

Gantz, Gazze'de sivil yerleşim noktalarına saldırılar düzenleyen İsrail'e karşı uluslararası tepkilere ilişkin ise, "İsrail vatandaşlarını koruma görevimize karşı ahlaki vaazlara kulak asmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 2 gündür düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli şehit oldu, 320 kişi de yaralandı.