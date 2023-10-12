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Dünya
AA 12.10.2023 03:57

İsrail: Savaşın başından bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini açıkladı.

İsrail: Savaşın başından bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildi

Yedioth Aharonoth gazetesine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, bunlardan 105'nin durumlarının kritik olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana, hastanelere nakledilen yaralı sayısı 3 bin 268'e ulaştı" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a göre, öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olurken, yaralı sayısı ise 2 bin 900 olarak kaydedildi.

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İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.

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