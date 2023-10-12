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Dünya
AA 12.10.2023 03:46

Arap Birliği Dışişleri Bakanları "Gazze" gündemiyle toplandı

Fas, Cezayir ve Ürdün dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki yansımalarına karşı uyarıda bulunurken, uluslararası camiaya da acil müdahale çağrısı yaptı.

Arap Birliği Dışişleri Bakanları "Gazze" gündemiyle toplandı

Arap Birliği dışişleri bakanları, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını ele almak için Mısır'ın başkenti Kahire’de olağanüstü toplantı düzenledi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, toplantıda yaptığı konuşmada, "Filistin topraklarındaki trajik durum, Filistin-İsrail çatışmasını, bölgedeki yansımalarının neler olacağını tahmin dahi edemeyeceğimiz bir aşamaya getirebilir. Son günlerde bölgede yaşanan kanlı ve korkunç olaylar ile şiddet ve gerginlik, yaşananların benzeri görülmemiş bir durum olduğunu gösteriyor" dedi.

Yüzlerce kişinin öldüğü, binlercesinin yaralandığı saldırılarda 170 binden fazla kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığına işaret eden Burita, Gazze'nin su, gıda ve yakıttan mahrum bırakıldığını ve bunun trajik bir durum olduğunu dile getirdi.

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'Gazze'de yaşanan "felakete" acil ve etkin müdahale gerekiyor'

Sivillerin hedef alınmasının büyük bir endişeye sebebiyet verdiğini ve bölgede barış ihtimalini yok ettiğini kaydeden Burita, uluslararası insani hukuk kapsamında Filistinlilere koruma sağlanması çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Gazze'de yaşanan "felaketin" acil ve etkin müdahale gerektirdiğini söyledi.

Ürdün olarak, Gazze'ye yönelik saldırıların durması çağrısı yaptıklarını ve bunun olmaması durumunda bölgenin şiddet sarmalına sürükleneceği uyarısında bulunduklarını kaydeden Safedi, Gazze'ye su, yakıt, gıda ve insani yardımların ulaşması için acil müdahale gerektiğini ifade etti.

Safedi, "Gazze'de yaşanan trajedi ve Batı Şeria'da kötüye giden durum, gelecekte savaşların çıkmasını ve şiddet sarmalının tekrarlanmasını önleyecek adil barışın tesisi için acil ve etkin müdahaleyi gerektiriyor" diye konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ise konuşmasında uluslararası camianın, dünya üzerindeki en adil mesele olan Filistin meselesine karşı uyguladığı çifte standardın ifşa edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Attaf, İsrail'in, Filistin halkının çaresiz ve kendisine dayatılanlara teslim olduğunu düşünerek hata yaptığını vurguladı.

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