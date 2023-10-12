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Dünya
AA 12.10.2023 02:04

ABD Gelir İdaresi'nden Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık ek vergi

Microsoft, 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesi için ABD Gelir İdaresinden (IRS) bildirim aldığını duyurdu.

ABD Gelir İdaresi'nden Microsoft'a yaklaşık 29 milyar dolarlık ek vergi

Microsoft, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) 2004-2013 vergi dönemi için IRS'den bildirim aldığını açıkladı.

Bildirimin şirketin karlarını farklı ülkeler ve bölgeler arasında nasıl dağıttığını denetlenmesine yönelik IRS ile devam eden bir anlaşmazlıkla ilgili olduğu ifade edilen açıklamada, bu kapsamda IRS'in Microsoft'tan cezalar ve faizlerin yanı sıra 28,9 milyar dolarlık ek vergi ödemesini istediği kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un IRS'in ek vergi talebine katılmadığı, duruma gerekirse adli makamlar nezdinde itiraz edileceği aktarıldı.

Microsoft'un her zaman IRS kurallarına uyduğuna ve ABD'de ile dünya genelinde vergilerini ödediğinin altı çizilen açıklamada, 2004'ten bu yana ABD'ye 67 milyar doların üzerinde vergi ödendiği kaydedildi.

Açıklamada, 30 Eylül itibarıyla şirketin gelir vergisi beklenmedik durum karşılıklarının yeterli olduğu vurgulandı.

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