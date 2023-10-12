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Dünya
AA 12.10.2023 03:11

Biden, BAE lideri Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı.

Biden, BAE lideri Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Liderlerin "İsrail'e yönelik terör saldırılarını" görüştükleri belirtilen açıklamada, "Biden, Hamas'ın terörünü kınadığını ve mevcut durumu istismar etmeye kalkışabilecek herkese karşı uyarıda bulunduğunu vurguladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin ayrıca "insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamanın önemine" işaret ettikleri aktarıldı.

Biden ve Al Nahyan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıkları bildirilen açıklamada, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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ABD Joe Biden İsrail Filistin Devleti BAE
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