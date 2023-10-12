Biden, BAE lideri Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışmasını görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştüğü aktarıldı.

Liderlerin "İsrail'e yönelik terör saldırılarını" görüştükleri belirtilen açıklamada, "Biden, Hamas'ın terörünü kınadığını ve mevcut durumu istismar etmeye kalkışabilecek herkese karşı uyarıda bulunduğunu vurguladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin ayrıca "insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamanın önemine" işaret ettikleri aktarıldı.

Biden ve Al Nahyan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıkları bildirilen açıklamada, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.