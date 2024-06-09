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Dünya
AA 09.06.2024 22:05

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot istifa etti

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği duyuruldu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot istifa etti
[Fotograf: Reuters]

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu

Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot'tan kısa bir süre önce İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtmişti.

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