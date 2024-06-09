İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum." dedi.

Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.

Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu’dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.