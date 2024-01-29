İsrail savaş kabinesi ateşkes ve esir takası teklifini görüşecek

Yedioth Ahranot'un haberine göre, İsrail savaş kabinesi bu akşam yerel saatle 20.00'da Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrail arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası mutabakatı teklifini görüşecek.

Mossad Direktörü David Barnea ve Şabak Direktörü Ronen Bar, Paris'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile ateşkes ve esir takası anlaşma taslağını savaş kabinesine sunacak.

Times of Israel'in haberine göre, İsrailli yetkililer, taraflar arasında muhtemel bir esir takası mutabakatı taslağı olduğunu reddetmedi ancak "önlerinde henüz uzun bir yol bulunduğunu" belirtti.

İsrail, müzakerelerde muhataplarına Tel Aviv'in ateşkesin süresi, kaç esirin takas edileceği, insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'ye gönderilecek insani yardımın miktarı konusunda "esnek olduğunu" ancak "savaşın kalıcı olarak sona ermesini kabul etmediğini" bildirdi.

Taraflar, Hamas ile de anlaşma taslağını görüşecek.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.