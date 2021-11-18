İslam'ın en kutsal üç yerinden biri olan Mescid-i Aksa, mayıs ayında İsrail'in saldırılarına hedef oldu.

Ramazan ayında İsrail'in Filistinlileri evlerinden çıkarmak istemesiyle başlayan gerginlik, İsrail polisinin Mescidi Aksa'da ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile saldırması sonucu doruğa çıktı.

İsrail onlarca kişiyi yaralarken, Mescidi Aksa'daki tarihi mescitleri de hedef aldı.

Saldırılar sırasında Mescid-i Aksa'nın içinde yer alan ve siyah kubbesiyle bilinen Kıble Mescidi'nin birçok süslemeli camı zarar gördü.

"Pencere camları işgal yönetimi tarafından kırıldı"

Kudüs İslami Vakıflar idaresi ise aylardır kutsal mekanın pencerelerinin restorasyonu için çalışıyordu.

Mescid-i Aksa İmar Komitesi Müdür Bessam Hellak, "Son zamanlarda, Mescid-i Aka ve Kıble Mescidi'nin özellijle orta kısmındaki pencerelerin camlarının işgal yönetimi tarafından kırıldığını, Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere gaz bombası ve şok bombası atabilmek için çatıya çıkıp dış ve iç camları kırdığını herkes biliyordu." dedi.

Yüzlerce saatlik çalışmayla Mescid-i Aksa'nın vitray pencereleri yenilendi.

Mescid-i Aksa'nın pencerelerinde, geometrik şekillerin yanı sıra Kur'an'ı Kerim ayetleri ve hadisleri içeren sanatsal motifler de yer alıyor.