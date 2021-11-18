Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Gldani semtinde yer alan 18. hapishanenin hastanesinde bulunan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, avukatlarıyla görüşme yaparken birden baygınlık geçirdi.

Gürcistan'daki hapishaneleri yöneten Özel Hapishane Hizmeti İdaresi, Saakaşvili'nin sağlık durumunun şimdilik stabil olduğunu açıkladı.

Saakaşvili'nin durumuyla ilgili açıklama yapan hapishanedeki yoğun bakım doktoru ise Saakaşvili'nin tansiyon yükselmesi nedeniyle baygınlık geçirdiğini ama kısa bir müdahalenin ardından kendine geldiğini vurguladı.

Saakaşvili'nin baygınlık geçirmesi

Saakaşvili'nin avukatlarından Beka Basilaia, yerel saat 18:00 civarında Saakaşvili ile hapishanedeki randevu odasında görüşme yaparken eski Cumhurbaşkanının birden düştüğünü ve hapishane sağlık personeli tarafından sedyeyle yoğun bakım odasına taşındığını aktardı.

Destekçileri, Saakaşvili'nin derhal donanımlı bir sivil hastaneye kaldırılmasını talep ediyor.