Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a ait F-16 düştü
[Fotoğraf: Getty]
Yunanistan ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora Yarımadası'ndaki Andravida bölgesi yakınlarında eğitim uçuşu yapan Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçağı düştü.
Pilot düşüşten hemen önce fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrıldı ve yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Uçak Kazası Yunanistan
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