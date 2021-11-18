Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de 1521 kişi COVID'den hayatını kaybetti
ABD'de yeni tip COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1521 artışla 767 bin 450'ye yükseldi.
ABD'de son 24 saatte COVID-19 teşhisi konulanların sayısı 110 bin 401 artışla 47 milyon 422 bin 812'ye ulaştı. Toplam ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi.
Eyaletler arasında California, 5 milyon 22 bin vakayla ilk sırada yer alıyor. California'yı 4 milyon 296 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 711 bin vakayla Florida izledi.
ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,8'ine en az bir doz, yüzde 68,9'una ise iki doz aşı uygulandı.
Etiketler: ABD Koronavirüs
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