ABD'de son 24 saatte COVID-19 teşhisi konulanların sayısı 110 bin 401 artışla 47 milyon 422 bin 812'ye ulaştı. Toplam ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi.

Eyaletler arasında California, 5 milyon 22 bin vakayla ilk sırada yer alıyor. California'yı 4 milyon 296 bin vakayla Teksas ve 3 milyon 711 bin vakayla Florida izledi.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 79,8'ine en az bir doz, yüzde 68,9'una ise iki doz aşı uygulandı.