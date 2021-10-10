Filistinli bir grup, Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Yusufiye Mezarlığı'nda akşam namazı kıldı.

Namazdan sonra, Kudüs Belediyesinin Yusufiye Mezarlığı'ndaki bazı kabirleri tahrip etmesini protesto eden Filistinli gruba İsrail polisi, ses bombalarıyla müdahalede bulundu.

2 kişi yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin müdahalesinde 2 Filistinlinin ses bombalarıyla yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yaralılardan birinin Kızılaya bağlı ilk yardım çalışanı olduğu ve her iki yaralının da olay yerinde tedavi edildiği aktarıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarını tahrip etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktarmış ve bu bölgenin Yusufiye Mezarlığı'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştı.