Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Polisin gerçek mermi kullandığına vurgu yapılan açıklamada, 33 kişinin yaralandığının altı çizildi.

Yaralı kadını gözaltına aldılar

Açıklamada, İsrail polislerinin gerçek mermisiyle yaralanan bir Filistinli kadının, Kızılay’a bağlı ilk yardım ekiplerince engellendiği ve yaralı kadının gözaltına alındığı

Bazı Filistinlilerin de İsrail polisi tarafından şiddetle darbedilerek yaralandığı ifade edilen açıklamada, 6 kişinin çeşitli hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

Bayrak yürüyüşünde Hazreti Muhammed’e hakaret

Aşırı sağcı Yahudiler, Şam Kapısı’nda düzenledikleri provokatif “Bayrak Yürüyüşü”nde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret etti.

İsrail polisi korumasında Şam Kapısı’nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenledi.

Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca “Araplara ölüm” sloganları attı.

Fanatik Yahudiler gerilimi artırıyor

Itamar Ben-Gvir ile Betzalel Smotrich gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, zaman zaman bölgede gerilimi artırdı.

Uzun süren gösterinin ardından fanatik Yahudiler, Şam Kapısı’ndan Eski Şehir bölgesinin Yafa (El-Halil) Kapısı’na doğru yürüyüşe geçti.

Yahudiler, Yafa Kapısı’ndan Eski Şehir’deki Yahudi mahallesinden Mescid-i Aksa’nın güney batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı’na ulaştı.

Bölgede yaşanan olaylarda en az 6 Filistinli, İsrail polisince gözaltına alındı.