İsrail polisi Filistinli çocukların topuna el koydu
İsrail'in Filistinlilere yönelik tacizlerine her gün yenisi ekleniyor. İsrail polisleri, cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'ya giren Yahudi gruplara eşlik etti. Mescid-i Aksa avlusunda top oynayan Filistinli çocukların topuna da el koydu.
Cuma namazı öncesi İsrail polisi yine Mescid-i Aksa yönetiminin izni olmaksızın Yahudi grupları Mescid-i Aksa'ya soktu. Gruplara güvenlik kordonu oluşturan İsrail polisi avluda oynayan Filistinli çocuklara bile tahammül edemedi.
Çocukların topuna el koydu
Çocukların yanına giden bir İsrail polisi çocuğun elindeki topu aldı ve uzaklaştı.
Çaresizce toplarının götürülmesini izleyen çocuklardan biri daha fazla dayanamadı, İsrail polisinin ardından koştu ancak topu istemeye cesaret edemedi.
Tüm bunlar yaşanırken Yahudi grupların sessizce olayı izlediği görüldü.
Mescid-i Aksa Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde
1994'te İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış anlaşmasına göre Mescid-i Aksa Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde. Ancak Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal ediyor.
İsrail her gün yüzlerce aşırı Yahudi grubu Mescid-i Aksa'ya sokarak, Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü değiştirmeye çalışıyor.
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