Cuma namazı öncesi İsrail polisi yine Mescid-i Aksa yönetiminin izni olmaksızın Yahudi grupları Mescid-i Aksa'ya soktu. Gruplara güvenlik kordonu oluşturan İsrail polisi avluda oynayan Filistinli çocuklara bile tahammül edemedi.

Çocukların topuna el koydu



Çocukların yanına giden bir İsrail polisi çocuğun elindeki topu aldı ve uzaklaştı.



Çaresizce toplarının götürülmesini izleyen çocuklardan biri daha fazla dayanamadı, İsrail polisinin ardından koştu ancak topu istemeye cesaret edemedi.

Tüm bunlar yaşanırken Yahudi grupların sessizce olayı izlediği görüldü.

1994'te İsrail ile Ürdün arasında imzalanan barış anlaşmasına göre Mescid-i Aksa Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde. Ancak Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail güçleri Mescid-i Aksa'nın statüsünü ihlal ediyor.



İsrail her gün yüzlerce aşırı Yahudi grubu Mescid-i Aksa'ya sokarak, Mescid-i Aksa'nın İslami statüsünü değiştirmeye çalışıyor.

