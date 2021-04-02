Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Leşkergah şehrinde yol kenarına tuzaklanan bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Zuvak, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti. Yetkililer, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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