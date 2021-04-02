Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 19:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa’nın Lyon kentinde korkutan patlama
Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında, inşaat halindeki bir binada patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.
Patlama, inşaat halindeki binanın çatı katında, gaz tanklarının bulunduğu bölümde meydana geldi.
Art arda patlayan tank büyük korkuya neden oldu.
Mahalle sakinleri tahliye edildi
Patlamalar sonrası binayı alevler sardı. Etrafı siyah duman kapladı. Şantiyede bulunan işçiler ve mahalle sakinleri tahliye edilirken, bölgedeki okullar kapatıldı.
Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, depodaki diğer gaz tanklarının soğutulması için çalışmalara başladı.
Olayda can kaybı olmadı
Valilik patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.
Etiketler: Fransa
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