İsrail ordusunun Tulkerim kentinde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, Tulkerim Mülteci Kampı’na baskın düzenleyen İsrail güçleri, bir Filistinli genci silahla vurarak öldürdü.

Görgü tanıkları, insansız hava araçlarıyla ve takviye birliklerle kampı kuşatan İsrail güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiğini ifade etti.

Silahlı çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiğini ve bazı evleri yıktığını aktardı.

İşgalci İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nablus ve Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria’nın farklı noktalarına düzenlediği baskınlarda da çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.