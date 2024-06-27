İsrail ordusunun Şucaiyye'ye yönelik saldırılarında en az 7 Filistinli öldü

Basal, "Şu ana kadar 7 Filistinlinin cesedi ve onlarca yaralı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine getirildi, hala yollarda ve evlerin enkazında cesetler var." dedi.

İsrail ordusunun hava bombardımanı ve topçu saldırıları nedeniyle sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve hayatını kaybedenlere ulaşamadığını aktaran Basal, Şucaiyye'de çok sayıda kişinin İsrail ordusunun kuşatması altında kaldığı ihbarında bulunduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Filistinlilerin kaldığı evlere roket saldırıları düzenlediğine dikkati çeken Basal, Şucaiyye'deki durumun "zor ve acı verici" olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Şucaiyye'ye yoğun topçu ve hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak mahalleye karadan girmeye çalışıyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısında bulunmuş ve bölge sakini Filistinlilerden Şucaiyye, et-Turkman ve et-Tuffah mahallelerini boşaltmalarını istemişti.

Öte yandan, görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun saldırılarına başlamadan önce herhangi bir uyarıda bulunmadığını söylemişti.

İsrail ordusu, birçok kez Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yaşadıkları yerleri boşaltma çağrısı yaparak yerinden ettiği kişileri hedef almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.