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Dünya
AA 27.06.2024 14:21

Rusya: Ukrayna’da Batılı savaş uçaklarının konuşlandırılacağı tesisleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’da Batılı ülkelere ait savaş uçaklarının konuşlandırılacağı havalimanı altyapılarının ve tesislerin vurulduğunu bildirdi.

Rusya: Ukrayna’da Batılı savaş uçaklarının konuşlandırılacağı tesisleri vurduk
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri güçlerinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgiye yer verildi.

Ukrayna’ya yönelik bu sabah bir saldırı gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, “Saldırıda, denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli ve uzun menzilli füzelerin yanı sıra Kinjal aerobalistik hipersonik füze ve İHA’lar kullanıldı.” denildi.

Saldırıda, hedeflenen tüm tesislerin vurulduğuna işaret edilen açıklamada, “Saldırıyla Ukrayna’da Batılı ülkelere ait savaş uçaklarının konuşlandırılacağı havalimanı altyapıları ve tesisler hedef alındı. Saldırılar amacına ulaşmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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