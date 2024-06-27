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Dünya
AA 27.06.2024 16:02

İsrail ordusu, Hizbullah ile tansiyonun tırmandığı dönemde Lübnan sınırında çok sayıda tatbikat düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah ile tansiyonun her geçen gün yükseldiği Lübnan sınırında geniş ölçekli askeri tatbikatlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Hizbullah ile tansiyonun tırmandığı dönemde Lübnan sınırında çok sayıda tatbikat düzenledi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı geçen hafta birliklerin hazırlık seviyesini pekiştirmek için tatbikatlar düzenledi.

Kuzey sınırında konuşlu Golani Tugayı, piyade, zırhlı ve topçu kuvvetleriyle koordineli biçimle muhtemel tehditlere karşılık vermeye yönelik kapsamlı tatbikatlar gerçekleştirdi.

Ayrıca 55. Tugay'ın tatbikatında birliklerin de kuzeydeki yoğun, dağlık arazide çeşitli savaş senaryoları için eğitim aldığı kaydedildi.

Lübnan sınırında son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında ekim ayından bu yana devam eden çatışmanın savaşa dönüşme riski tartışılıyor.

Almanya ve Hollanda, Lübnan'da bulunan vatandaşlarından bu ülkeyi acilen terk etmelerini isterken, ABD, vatandaşlarına Lübnan'a seyahati "güçlü biçimde yeniden değerlendirmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu ile Hizbullah, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor.

Daha önce bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

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