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Dünya
AA 27.06.2024 14:29

Rusya: Vatandaşlık alan 10 bin göçmen, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" gönderildi

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus vatandaşlığı alan 10 bin göçmenin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" gönderildiğini açıkladı.

Rusya: Vatandaşlık alan 10 bin göçmen, Ukrayna'daki "özel askeri operasyona" gönderildi
[Fotograf: İHA]

Bastrıkin, 12. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda katıldığı oturumda Rusya'daki göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin göçmenlerle ilgili siyasetinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Bastrıkin, iç kaynaklarla siyasi, ekonomik, ulusal ve diğer sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Rus vatandaşlığı alan 30 bin göçmeni askerliğe kaydettikleri bilgisini paylaşan Bastrıkin, "Bunlardan 10 bin göçmen, özel askeri operasyona gönderildi." ifadesini kullandı.

Bastrıkin, yılın ilk 4 ayında başkent Moskova, Moskova bölgesine ve St. Petersburg kentine 3 milyon göçmenin geldiğini söyledi.

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