İsrail ordusunun Kızılhaç'ın Gazze'deki binasında gerçekleştirdiği yıkım ortaya çıktı

İsrail güçlerinin Gazze kentinin batı bölgelerinden çekilmesinden sonra bölgede yaşanan yıkım gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Askerlerin, Rimal Mahallesi'nde bulunan Kızılhaç binasının dış duvarına verdiği zararın boyutları dikkati çekti.

Saldırılarda binanın iç kısmı, çatısı ve avlusunda da ciddi zarar oluştuğu görüldü.

Kızılhaç'tan ise henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu geçen hafta sonu Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı ile Rimal, Nasr, Tel Hava ve Sabra mahallelerinden çekilmişti.

Askerlerin çekilmesinin ardından bölgeye gelen Filistinliler ve sağlık ekipleri, İsrail ordusunun girdiği mahallelerde sokaklara ve evlere atılmış onlarca ceset bulmuştu.

Kısmi geri çekilme aynı zamanda evlerin ve altyapının büyük bölümünün tahrip edildiğini, bölgedeki pek çok yapının yerle bir edildiğini ortaya çıkardı.