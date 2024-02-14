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Dünya
AA 14.02.2024 12:50

İsrail 131 günde 28 bin 576 Filistinliyi öldürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 131 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 576'ya yükseldi.

İsrail 131 günde 28 bin 576 Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'de gerçekleştirdiği 11 katliamda 103 kişinin öldürüldüğü, 145 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 28 bin 576'ya, yaralı sayısının da 68 bin 291'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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