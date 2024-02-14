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Dünya
AA 14.02.2024 13:20

Azerbaycan'da hükümet istifa etti

Azerbaycan'da hükümet, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in yemin ederek göreve başlamasının ardından ülke yasaları gereği istifa etti.

Azerbaycan'da hükümet istifa etti
[Fotograf: AA]

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'in, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimini yüzde 92,12 oyla kazanması ve bugün yemin ederek resmen göreve başlamasının ardından hükümet istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in atayacağı yeni başbakanın onaylanması, en geç 2 hafta içinde Azerbaycan Milli Meclisinde müzakere edilecek. Yeni başbakan atandıktan sonra ise kabinenin diğer üyeleri yine Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından belirlenecek.

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Azerbaycanlılar, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için 7 Şubat'ta sandık başına gitmişti.

7 adayın yarıştığı seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, oyların yüzde 92,12'sini alarak beşinci kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Aliyev, bugün Milli Mecliste yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

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