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Dünya
AA 08.02.2024 16:40

Aliyev: Hankendi'de oy kullanmam siyasi ve sembolik anlam taşıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde oyunu ayrılıkçı Ermeni yönetiminin bir zamanlar "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de kullanmasının büyük siyasi ve sembolik anlam taşıdığını söyledi.

Aliyev: Hankendi'de oy kullanmam siyasi ve sembolik anlam taşıyor
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçimleri gözlemlemek için Azerbaycan'da bulunan Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyetini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kabuldeki konuşmasında, seçimleri gözlemledikleri için TBMM heyetine teşekkür etti.

Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi arayarak kutladığını ve tebrik mesajı gönderdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e seçim tebriği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e seçim tebriği

2. Karabağ Savaşı'nda Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'a gösterdiği manevi ve siyasi desteğin takdire şayan olduğunu belirten Aliyev, seçimde oyunu Hankendi'de kullanmasının büyük siyasi ve sembolik anlam taşıdığını kaydetti.

Azerbaycanlılar, dün, ülkeyi 7 yıl yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti.

Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde de sandıklar kurulmuş, böylece ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçim yapılmıştı.

Aliyev oyunu işgalden kurtarılan 'Hankendi'de kullandı
Aliyev oyunu işgalden kurtarılan 'Hankendi'de kullandı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de seçmenler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçmek için oy kullanmıştı.

İlham Aliyev de aile bireyleriyle Hankendi'de oy vermişti.

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