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Dünya
AA 14.02.2024 13:06

Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el konulacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların, bu eylemden elde edilen varlıklarına el konulmasına yönelik yasayı imzaladı.

Rus ordusu hakkında sahte bilgi yayanların varlıklarına el konulacak

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan Putin'in imzaladığı yasaya göre, Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanların, söz konusu eylemden elde ettikleri varlıklarına el konulabilecek.

Ayrıca yasa gereği, Rus ordusunu itibarsızlaştıran, aşırılıkçılığa davet eden, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğine tehdit oluşturan, Rusya ve Rus vatandaşlarına yaptırım uygulama çağrısını yapanlara verilen çeşitli devlet ünvanı ve ödülleri de geri alınacak.

Söz konusu yasa, resmen yayınlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girecek.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında Rus ordusuna yönelik sahte bilgi yayanlara yönelik yeni cezalar içeren yasa geçen ay kabul edilmişti.

Bu yasa, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyince 7 Şubat'ta onaylanmıştı.

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