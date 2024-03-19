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Dünya
AA 19.03.2024 18:07

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında Lübnan sınırında karşılıklı saldırılar düzenlendi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında saldırılar devam ediyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail güçlerine ait askeri mevzilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Birket Rişe ve Malikiye askeri mevziilerinin füzeyle tam isabetle hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah mevziilerine yönelik hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Ordunun açıklamasına göre, savaş uçakları "Hizbullah mensuplarının konuşlandığı" Mervahin beldesindeki gözetleme noktasını vurdu.

"Hizbullah mensuplarının yer aldığı" el-Adisa beldesindeki bir binanın da yine hava saldırısıyla hedef alındığı duyuruldu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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