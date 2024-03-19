Açık 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2024 17:23

Güney Kore'de bir grup doktor, Bakan Cho'yu "görevini suistimal etmekle" suçladı

Güney Kore'de tıp fakültesi kontenjanlarının artırılması konusundaki protestolar sürerken bir grup doktor, Sağlık ve Refah Bakanı Cho Kyoo-hong ve yardımcılarından Park Min-soo'yu "görevini suistimal etmekle" suçladı.

Güney Kore'de bir grup doktor, Bakan Cho'yu "görevini suistimal etmekle" suçladı
[Fotograf: AFP]

Yonhap'ın haberine göre, "geleceğin doktorları" olarak bilinen bir grup doktor, Bakan Cho ve İkinci Bakan Yardımcısı Park'a ilişkin Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'ne şikayette bulundu.

Bakanlığın, doktorların görevlerine dönmesi ve istifalarının kabul edilmemesi gibi talimatlarına tepki gösteren doktorlar, Cho ve Park'ı "görevini suistimal etmekle" suçladı.

Kore Pediatri Derneğinden Lim Hyun-taek konuya ilişkin açıklamasında Cho ve Park ile ilgili "Yaklaşık 13 bin stajyer doktorun dinlenme ve istifa etme dahil yasal haklarını kullanmalarına engel olmak için görevlerini suistimal ettiler." diye konuştu.

Hükümet yetkilileri ise "kamu sağlığına ciddi tehdit ihtimali olması halinde" söz konusu kararların ve talimatların verilebileceğini ifade ediyor.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu.

Tıp profesörleri, 16 Mart'ta, kontenjanların artırılmasını protesto eden stajyer doktorlar konusunda hükümetin çözüm bulmasını sağlamak için 25 Mart'tan itibaren çalıştıkları üniversitelere istifalarını sunacaklarını bildirmişti.

ETİKETLER
Güney Kore
Sıradaki Haber
İsrail, esir takasında serbest bıraktığı 11 Filistinliyi yeniden gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2023'te aşırı iklim olaylarında yeni rekorlara ulaşıldı
18:31
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:30
Şemdinli-Derecik kara yolu dere taşması sonucu kapandı
18:19
Esenyurt'ta sürücü adayı aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:22
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk yaşamını yitirdi
18:09
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında saldırılar devam ediyor
Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ