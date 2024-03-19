Açık 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.03.2024 17:08

Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine yönelik beklenen operasyonu engellemek için İsrail'deki hiziplerin ABD ile işbirliği yaptığını öne sürdü.

Netanyahu: İsrail'deki hizipler Refah'taki operasyonu engellemek için ABD'yle iş birliği yapıyor

Walla'nın haberine göre, Netanyahu, dün Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nde yapılan özel bir görüşmede Refah operasyonunu engellemeye çalışan grupların olduğuna işaret etti.

İsrail'deki bazı aktörlerin "Hamas'a karşı zaferi" engellemeye çalıştığını savunan Netanyahu, "İsrail'deki hizipler, İsrail'in Refah'taki operasyonunu önlemek için ABD ile işbirliği yapıyor." dedi.

Netanyahu, Refah'a saldırı konusunda ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilme kararına dair ise, "ABD'ye kim giderse gitsin hükümetin politikasının arkasında durmayı ve Amerikalılara hayır demeyi bilmeli." ifadesini kullandı.

Hamas'a karşı kampanya yürüttüklerini ve Refah'ta saldırı dışında başka seçeneğin olmadığını belirten Netanyahu, ABD'nin karşı çıkışının nedeninin kendisinin bir Filistin devletinin kurulmasını engellediğinden kaynaklandığını iddia etti.

ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Refah'a muhtemel bir saldırıya karşı çıkmasına rağmen, Netanyahu her fırsatta operasyonun yapılacağını ifade ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptıkları telefon görüşmesinde Netanyahu'ya, "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" belirtmişti.

İki isim, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda anlaşmıştı.

ETİKETLER
Netanyahu
Sıradaki Haber
Gazze'deki hükümet: İsrail Şifa Hastanesinde 50 Filistinliyi öldürdü, 200'ünü alıkoydu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:42
Dünya Meteoroloji Örgütü: 2023'te aşırı iklim olaylarında yeni rekorlara ulaşıldı
18:31
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:30
Şemdinli-Derecik kara yolu dere taşması sonucu kapandı
18:19
Esenyurt'ta sürücü adayı aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:22
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 14 bin Filistinli çocuk yaşamını yitirdi
18:09
İsrail ordusu ve Hizbullah arasında saldırılar devam ediyor
Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
FOTO FOKUS
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
İspanyol aktivistler İsrail'in soykırımını böyle protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ