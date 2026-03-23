Dünya
AA 23.03.2026 11:20

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri'ndeki bir köprüyü daha vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki bir köprüyü daha hedef alarak yerle bir ettiği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nebatiye vilayetinde bulunan Kakaiyya Köprüsü'nü şiddetli hava saldırılarıyla hedef alarak yerle bir etti.

İsrail ordusu daha önce de köprünün çevresini hedef almıştı.

İsrail dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail'in Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği saldırının İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu ifade etmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1029 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 786 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Köylülerin özel misafiri leylekler 44 yıldır aynı yuvaya konuyor
