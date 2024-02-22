İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları Harun er-Ras'ta bir bina, Kfar Kila ve Hiyam bölgelerine, Hizbullah'a ait hedefler olduğu gerekçesiyle saldırdı.

İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shimona ve Kfar Yuval'a roketlerin fırlatıldığı noktalar ve Lübnan'ın güneyindeki Cibbeyn bölgesi de topçu atışıyla vuruldu.

Öte yandan, İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan'ın güneyinden atılan bir füze, Kfar Yuval'da yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 206 Hizbullah, 11 Emel, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker, 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.