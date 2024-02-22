İsrail 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 7170 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasına göre, İsrail ordusu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdü.

İsrail askerleri son 24 saatte 18 Filistinliyi daha gözaltına aldı, gözaltına alınan toplam Filistinli sayısı 7170 oldu.

Gözaltına alınan 18 Filistinliden birinin kadın, ikisinin ise çocuk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılanların da bu sayıya dahil olduğuna işaret edildi.

Açıklamaya göre, gözaltı operasyonları Ramallah'ın Beyt Rima beldesinde yoğunlaştı; Eriha, El Halil, Nablus ve Doğu Kudüs kentlerinde de Filistinliler gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, baskınlar sırasında Filistinlileri darbettiği ve evlere zarar verdiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.