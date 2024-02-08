Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 06:05

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine savaş uçaklarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırı düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde Hizbullah hedeflerini bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalarda roketlerin altıda birinin Hiyam beldesinden atıldığı öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına dün atılan 2 roketin açık bir alana düştüğü bilgisi verildi.

Lübnan resmi haber ajansında, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin yaralandığı bilgisi yer almıştı.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda 31 sivil yaşamını yitirdi.

Ayrıca çatışmalarda, 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
ABD'de 19 üniversite öğrencisi 6 gündür Gazze'deki soykırımı protesto için açlık grevinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:22
Bursa'da bir kişi annesini, babasını ve kardeşini öldürdü
07:11
Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık hafta sonu da devam edecek
06:49
Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda 6 kişi hayatını kaybetti
06:48
Pakistan'da oy verme işlemi başladı
06:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da depremzede ailelerle bir araya gelecek
06:46
X/Twitter'ın alternatifi Bluesky halka açıldı: Bir günde bir milyon kullanıcı
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
Azerbaycan'da İlham Aliyev'in cumhurbaşkanı seçimindeki zaferi kutlanıyor
FOTO FOKUS
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimleri inceledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ