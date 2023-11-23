Çok Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.11.2023 11:15

İsrail ordusu, Lübnan’dan yapılan saldırılara karşılık verdiğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan’dan yapılan saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan’dan yapılan saldırılara karşılık verdiğini duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, gece Lübnan’dan, İsrail hava aracına karadan havaya bir füze fırlatıldığı belirtildi.

Söz konusu füzenin İsrail’e ait hava savunma sistemince imha edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin atıldığı noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sabah saatlerinde de Lübnan’da sınıra yakın bir bölgede “bir grubun” tespit edildiği ve hava saldırısının yanı sıra topçu atışıyla söz konusu grubun hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan’dan düzenlenen roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı ve atışların yapıldığı noktanın topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah üyesi ve 6 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Lübnan
Sıradaki Haber
Tunuslu aktris Sabri Gazze için BM İyi Niyet Elçiliğinden istifa etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Bakan Göktaş: Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizle 1 milyon 618 bin kişiye hizmet verdik
12:43
Ebru öğretmen, coğrafya derslerini 'türkülerle' anlatıyor
12:32
Dünya Bankası, Orta Koridor ticaret yolunun geliştirilmesi için Türkiye ile çalışıyor
12:31
Bursa'da öğretmenlere ulaşım 3 gün ücretsiz olacak
12:26
İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi" yarın başlıyor
12:26
MSB kaynakları: En üst model 40 Eurofighter almak istiyoruz
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
Ağrılı besicilerin kar üzerindeki mesaileri erken başladı
FOTO FOKUS
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
Gazzeli babanın çocuğuna vedası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ