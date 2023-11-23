İsrail ordusu, Lübnan’dan yapılan saldırılara karşılık verdiğini duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, gece Lübnan’dan, İsrail hava aracına karadan havaya bir füze fırlatıldığı belirtildi.

Söz konusu füzenin İsrail’e ait hava savunma sistemince imha edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin atıldığı noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sabah saatlerinde de Lübnan’da sınıra yakın bir bölgede “bir grubun” tespit edildiği ve hava saldırısının yanı sıra topçu atışıyla söz konusu grubun hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan’dan düzenlenen roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı ve atışların yapıldığı noktanın topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah üyesi ve 6 İsrail askeri öldü.