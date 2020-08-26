Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askere Lübnan tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Olayda İsrail askerinin yaralanmadığı bildirilirken, açılan ateşe karşılık İsrail ordusuna ait helikopterlerin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

İsrail ordusu, 2006'daki 2'nci Lübnan Savaşı'ndan bu yana ilk kez Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi.

Lübnan sınırında dün akşam yaşanan güvenlik olayı nedeniyle İsrail ordusu, bölgedeki İsraillilere evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etme çağrısı yapmıştı.