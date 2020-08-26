Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki 2 camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın yargılanmasına, şehit yakınları ve yaralıların dinlenmesiyle devam edildi.

Duruşmaların ikinci gününde şehit yakını ve yaralılardan oluşan toplam 66 kişi, terörist Tarrant ile yüzleşti.

Duruşma salonuna kelepçeli halde iki güvenlik görevlisiyle getirilen Tarrant, şehit yakını ve yaralıların kendisine yönelik hitaplarını karşılık vermeden dinledi.

Saldırıda yaralanan Afganistanlı Mirwais Waziri, 17 yıldır Yeni Zelanda'da yaşadığını ve ülkedeki bazı ırkçılar tarafından zaman zaman "terörist" olarak nitelendirildiğini belirterek, terörist Tarrant'a, "Sen bu sıfatı benden aldın. Bugün, sen 'terörist' olarak anılıyorsun ve tüm dünya biz Müslümanların terörist olmadığını gördü." dedi.

"Teröristin dini, ırkı ve rengi yoktur"

Waziri, "Yeni Zelanda halkına seslenmek istiyorum; teröristin dini, ırkı ve rengi yoktur. Her ırktan ve renkten kişi, terörist olabilir." ifadesini kullandı.

Bu saldırının Yeni Zelanda toplumunu daha güçlü ve beraber hale getirdiğini söyleyen Waziri, terörist Tarrant'a hitaben, "Sen bir terörist olarak kaybedensin. Kazanan ise bizleriz." diye konuştu.

Waziri'nin sözleri, duruşma salonuna katılanlar tarafından alkışlandı.

Kendi savunmasını yapma isteği 13 Temmuz’da Christchurch Yüksek Mahkemesince kabul edilen terörist Tarrant, hakkındaki 51'i cinayet, 40'ı cinayete teşebbüs ve 1'i de terör saldırısı olan suçlamaların tamamını kabul etmişti.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı teröristin, 4 günlük yargılamanın ardından ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor.

Tarrant, Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da cuma namazı esnasında otomatik silahlarla terör saldırısında bulunmuştu.

Yeni Zelanda ve tüm dünyada tepkiyle karşılanan saldırıda, 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi ise yaralanmıştı.