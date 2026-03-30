İsrail ordusu: İran'a hava saldırılarında Hazar Denizi kıyısındaki hava savunma sistemlerini hedef aldık

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da "hava üstünlüğünü genişletmek amacıyla" Hazar Denizi yakınlarındaki hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Hava saldırısında İsrail’e 1600 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi kıyısında ormanlık bir alana gizlendiği iddia edilen hava savunma sistemlerinin vurulduğu ileri sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.