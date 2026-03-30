Dünya
AA 30.03.2026 18:09

İsrail ordusu: İran'a hava saldırılarında Hazar Denizi kıyısındaki hava savunma sistemlerini hedef aldık

İsrail ordusu, İran'a dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında Hazar Denizi yakınlarındaki hava savunma sistemlerini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da "hava üstünlüğünü genişletmek amacıyla" Hazar Denizi yakınlarındaki hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Hava saldırısında İsrail’e 1600 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi kıyısında ormanlık bir alana gizlendiği iddia edilen hava savunma sistemlerinin vurulduğu ileri sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

SON HABERLER
18:38
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
18:30
Lübnan Cumhurbaşkanı: Güneydeki durum trajik
18:20
Ürdün: İsrail'in ibadet yerlerini kapatması, din özgürlüğüne yönelik suçtur
18:09
Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1247'ye yükseldi
18:02
Katar: İran'dan İHA'larla saldırı düzenlendi
18:01
İran: ABD-İsrail saldırılarında hasar gören sivil birim sayısı 105 bini geçti
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
