Dünya
AA 30.03.2026 18:02

Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1247'ye yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 9 artarak 1247'e, yaralı sayısının ise 3 bin 680'e çıktığını duyurdu.

Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1247'ye yükseldi

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1247'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 680'e yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 87'sinin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 128 sağlık personelinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1238'e çıktığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
Suya kapılan sürücü ağaç dallarıyla hayata tutundu
