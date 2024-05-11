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Dünya
AA 11.05.2024 22:28

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından fırlatılan bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah'ın fırlattığı bir insansız hava aracının (İHA) İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından fırlatılan bir İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah tarafından fırlatılan bir İHA'nın, herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden Yukarı Celil bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Yukarı Celil bölgesinde sirenlerin çaldığı bilgisi paylaşıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla İsrail'in kuzeyindeki Beyt Hilel Askeri Üssü ile yeni konuşlandırılan Demir Kubbe platformlarına kamikaze İHA'larıyla hava saldırısı düzenlendiği ve platformlardan bazılarının tamamen devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılarda ölen Emel Hareketi mensubu sayısı 19'a, Lübnanlı sivil sayısı 61'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 294 Hizbullah mensubu, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

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