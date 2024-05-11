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Dünya
AA 11.05.2024 21:37

Hamas: İsrail Gazze'deki saldırılarını genişleterek soykırımda ısrarcı

Hamas, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını genişleterek "soykırım savaşını" sürdürmekte ısrarcı olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail Gazze'deki saldırılarını genişleterek soykırımda ısrarcı
[Fotograf: AA]

Hamas'tan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karadan ve havadan saldırılarını genişletmesinin ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde sivillere saldırılarını artırarak, bombardıman, katliam, tehcir ve altyapıyı yıkma aracılığıyla Filistin halkına karşı "soykırım savaşını" sürdürmekte ısrarcı olduğu belirtildi.

"İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı demeden sivillere karşı işlediği suçları tırmandırmasından, siyonist faşizmin suçlarına kılıf sağlayan ABD yönetiminin sorumlu olduğu" ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, saldırılarına son vermesi için İsrail'e baskı yapması ve sivillere acil koruma sağlaması istendi.

İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgedeki Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemesinin ardından Gazze Şeridi'nin tüm kentlerinde eş zamanlı olarak kara ve hava saldırılarını genişletmişti.

Bugün İsrail ordusu, Refah kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki birçok bölgede daha Filistinlilerin, belirlenen "güvenli bölgelere" gitmelerini istemişti.

İsrail Güvenlik Kabinesinin dün, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah kentindeki kara saldırılarının alanının genişletilmesine ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

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