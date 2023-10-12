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Dünya
AA 12.10.2023 14:47

İsrail ordusu Gazze’ye yönelik obüs saldırılarını artırarak sürdürüyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, sınıra yerleştirdiği obüslerle de aralıksız bölgeyi bombalıyor.

İsrail ordusu Gazze’ye yönelik obüs saldırılarını artırarak sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze’ye 7 Ekim’de başlayan hava saldırıları 6. gününde de devam ediyor.

Gazze’yi denizden de vuran İsrail ordusu, obüslerle bölgeye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Gazze’deki çok sayıda bölgeden dumanlar yükseliyor.

İsrail ordusu ayrıca sınırdaki zırhlı araç sayısını artırıyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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