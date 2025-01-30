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Dünya
AA 30.01.2025 01:49

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

İsrail ordusu son saatlerde Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde, kendi güçlerine “tehdit oluşturduğu” iddiasıyla Filistinlilere ve bir araca ateş ederek, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ettiğini itiraf etti

Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde "ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, "ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla" ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ederek Gazze Şeridi'nde her türlü senaryoya hazır olduğunu aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 417 Filistinli öldü, 111 bin 571 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

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