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Dünya
AA 04.11.2023 12:25

İsrail ordusu, El-Fahura Okulu'nu bombaladı, ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran .

İsrail ordusu, El-Fahura Okulu'nu bombaladı, ölü ve yaralılar var
[Fotograf: AA]

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal kuvvetlerinin Cibaliya Mülteci Kampı batısında binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında şu ana kadar ölü ve yaralı sayısını belirtmedi.

El-Fahura Okulunun hedef alınması, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sırasında gerçekleşti.

İsrail ordusu son saatlerde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarına saldırılarını sürdürdü.

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