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Dünya
AA 04.11.2023 12:09

Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail güçleri, kuzeyden ve batıdan ilerlemeye çalışıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni havadan yoğun şekilde bombalayan İsrail ordusu, karadan Filistinli gruplarla girdiği şiddetli çatışmalar eşliğinde Gazze kentinin kuzey ve batısından ilerlemeye çalışıyor.

Gazze Şeridi'ne karadan giren İsrail güçleri, kuzeyden ve batıdan ilerlemeye çalışıyor
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu,1 Kasım'da kara operasyonlarının daha da genişletilmesine hazırlık amacıyla topçu birlikleri, savaş uçakları ve savaş gemileriyle karadan nüfuz ettiği bölgelerin çevresini bombalamayı yoğunlaştırdı.

Gazze kentinin kuzeybatı ve güneydoğu eksenlerinde yoğunlaşan bombardımanda, yollar, tarım arazileri ve boş evler hedef alındı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze kenti içerisinde operasyonlar düzenlediğini ve şehri çevrelediğini bildirdi.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin merkezinde olduğunu aktaran Halevi, `Güçlerimiz Gazze şehrinde faaliyet gösteriyor, etrafını sarıyor, kara saldırısını ve başarılarını derinleştiriyor.` ifadelerini kullandı.

İsrailli askeri kaynaklar, 31 Ekim'de ABD'den yayın yapan `Axios` haber sitesine yaptıkları açıklamada, Gazze'ye kara operasyonunun başlamasından bu yana 20 binden fazla İsrail askerinden oluşan iki zırhlı ve piyade tümeninin Gazze Şeridi'ne girdiğini söyledi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait tanklar ve zırhlı araçlar, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde bulunan Gazze kentinin kuzeyi ile doğusunda ilerlemeye çalışıyor.

Kentin kuzeyinde Beyt Hanun'da ilerleyen, güneyde ise Zeytun Mahallesi'nde ilerlemeye çalışan İsrail ordusu, güneydoğu ile kuzeyden gelen güçlerini sahil şeridinde birleştirerek Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayırmayı planlıyor. 

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