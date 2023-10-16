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Dünya
AA 16.10.2023 07:39

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Ukbet Cebr Mülteci Kampı'nda bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberine göre, Ukbet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinlilerle çıkan çatışmada Muin Damu adlı genci gerçek mermiyle vurdu.

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgide, Damu'nun sıfır mesafeden başından vurulduğu ve birkaç yerinden daha yaralandığı belirtildi. İsrail askerleri, kampa baskında ayrıca, 6 Filistin vatandaşını da gözaltına aldı.

Wafa ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Beyt Cala kenti ve Hille beldelerinde yürüttükleri baskınlarda iki kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, Kudüs'teki baskınlarda, kentin muhtelif bölgelerinden aralarında 80 yaşlarında yaşlı bir kadın ile kızının da bulunduğu 12 Filistinlinin İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Batı Şeria
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