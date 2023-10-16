Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2023 07:22

BM: Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu açıkladı.

BM: Gazze'de 50 bin hamile kadın doğum hizmetinden yoksun
[Fotograf: AA]

UNFPA'nın X platformundan yaptığı açıklamaya göre, Gazzeli 5 bin 500 hamile kadın bu ay doğum yapacak.

Gazzeli hamile kadınların, acil korumaya ve sağlık gözetimine muhtaç oldukları belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan haklarına bağlı kalmaları tavsiye edildi.

Öte yandan CNN televizyon kanalına konuşan BM Nüfus Fonu Müdürü Dominic Allen, Gazze'de sağlık sisteminin hassas ve yıkılmak üzere olduğunu söyledi.

Allen, "Bu hamile kadınlar için büyük endişe duyuyoruz. Gidecek bir yerleri yok" diyerek Gazzeli hamile kadınların içinde bulunduğu zor durumu aktarmaya çalıştı.

"Gazze'ye insani yardımların geçişine izin verilmesi zorunlu" diyen Allen, hayat kurtaran bu sağlık hizmetlerine hamile kadınların mutlaka ulaşması gerektiğini vurguladı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Birleşmiş Milletler Gazze
Sıradaki Haber
İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon lira ceza
08:50
İki ayrı suç örgütüne 'Kafes' operasyonu: 13 tutuklama
07:51
Esenler'de 5 katlı binanın zemini kaydı
07:41
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
07:53
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler normale döndü
06:53
İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ