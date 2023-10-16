Açık 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2023 06:50

İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Vatikanlı Mevkidaşı Paul Gallagher'den, Hamas Hareketi'ni açık bir şekilde kınamasını talep etti.

İsrail, Vatikan'dan Hamas'ı açıkça kınamasını istedi

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Vatikan'ın İsrail'in yaşadığı sıkıntılarla daha fazla ilgilenmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Cohen, yapılan görüşmede, Gallagher'e İsrail'in Hamas saldırılarına karşı kendisini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Cohen'in "Vatikan, İsrail vatandaşlarına yönelik katil terörü açık ve net bir şekilde kınamalıdır" dediği aktarıldı.

Görüşmede, asılsız karşılaştırmalara yer olmadığı ve Hamas'ın, IŞİD'den daha beter, suçsuz vatandaşlara zarar veren bir terör örgütü olduğunu öne süren Cohen, "İsrail'in ise vatandaşlarını bundan korumaya çalışan demokratik bir devlet" olduğunu söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "İnsani hukuka saygı duyulmalı, özellikle de insani koridorları garanti etmenin ve tüm halka yardım sağlamanın acil ve gerekli olduğu Gazze'de." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Vatikan Hamas İsrail
Sıradaki Haber
Biden'dan ABD'de Filistinli çocuğun öldürülmesine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:09
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın bir bölümünde seferler yapılamıyor
06:43
Biden'dan ABD'de Filistinli çocuğun öldürülmesine tepki
07:04
ABD'de Filistinli aileye bıçaklı saldırı: 1 çocuk öldü
06:28
Yeni haftada hava nasıl olacak?
06:14
BM: Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
05:56
Filistin'de İsrail şiddeti 10. gününde artarak devam ediyor
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
Filistin'de İsrail şiddeti 9. günde de 'acı' bıraktı
FOTO FOKUS
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
Yenikapı'da vagondan duman çıkması nedeniyle metro seferleri aksadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ